Coluna Bom Dia

Parabéns

O JBS parou a produção em 33 das 36 plantas industriais do Brasil, inclusive no Acre. Na próxima semana, reduz em 35% a produção em todos os frigoríficos. Parabéns aos que acham uma beleza a ação sem controle da PF. Quantos empregos serão perdidos para uma operação que só achou, até agora, amido em calabresa de uma obscura fábrica no Paraná?

Calados

Não se entende por que os deputados e senadores da oposição, no Are, estão absolutamente calados a respeito desse problema. O que houve? Não sabem o que dizer?

Verbas

E olha que todos os grandes partidos do Acre receberam verbas dos frigoríficos. Mas, agora a oposição se cala a respeito do problema que assola tanto empresários como trabalhadores do setor.

Não vendo

Um açougueiro conceituado disse à coluna que em 33 anos de profissão nunca vendeu carne estragada. Por uma razão simples: o dia em que fizer isso afasta o consumidor, o freguês. E que nunca viu, desde que frigoríficos com SIF foram instalados no Estado, alguém vender carne podre: “o cheiro é insuportável. Ninguém ousa vender”.

Mentira

Por isso, ele não acredita nas denúncias e acha que é um movimento para estimular a importação de carne e entrada de frigoríficos estrangeiros. “Aí o povo vai ver o custo da carne”.

Votos

Só os deputados Flaviano Melo (PMDB) e César Messias (PSB) votaram a favor do projeto de terceirização de mão de obra da Câmara. Os outros seis deputados foram radicalmente contra, incluindo os da base do presidente Temer, como Jéssica Sales e Rocha.

Discurso

O senador Jorge Viana bateu duro no projeto de terceirização aprovado. Disse que “é muita coragem votar uma medida como essa a partir de uma base de um governo que não tem legitimidade nenhuma perante a sociedade brasileira”.

Pré-Vargas

Para Jorge Viana, o governo joga com o futuro do país ao aprovar mudanças radicais na estrutura econômica e social do país: “Corremos o risco de irmos para uma era pré-Vargas”, disse. “Eu não sei quanto mais este país vai aguentar”.

Previsão

O senador fez previsões sombrias: “O horizonte que vejo, lamentavelmente, é de um desastre, comparado com um desastre aéreo, anunciado, porque estamos acumulando erros”, afirmou. “Já tem gente vendendo aos quatro ventos que logo a grande imprensa vai tirar o apoio do governo atual, que logo nós vamos ter medidas judiciais que vão trocar a governança do país”.

Agradecimento

Jorge Viana encaminhou mensagem à coluna e ao jornal agradecendo as manifestações de solidariedade e pesar pelo falecimento do pai, Wildy Viana, destacando o conforto que propiciaram no momento de dor de sua família.

Voto

Corre na Internet uma corrente pregando o voto nulo nas próximas eleições, afirmando que se mais de 50% dos votos forem anulados, a eleição será suspensa e só acontecerá com outros candidatos. Muito bem, a informação é falsa. A corrente é falsa, é uma tentativa de manobrar o voto.

Anulação

Uma eleição só é anulada se a maioria (50% mais um dos votos) forem anulados por cassação de chapa pelo TSE. Aí sim, ela poderá ser repetida. Não pela manifestação individual do eleitor ao escolher voto nulo ou branco.

Decisão

Eis o que diz o TSE, em seu site oficial: “É importante que o eleitor tenha consciência de que, votando nulo, não obterá nenhum efeito diferente da desconsideração de seu voto. Isso mesmo: os votos nulos e brancos não entram no cômputo dos votos, servindo, quando muito, para fins de estatística”.

Sem influência

Diz mais o TSE: O Tribunal Superior Eleitoral, utilizando a doutrina de Said Farhat, esclarece que “Votos nulos são como se não existissem: não são válidos para fim algum. Nem mesmo para determinar o quociente eleitoral da circunscrição ou, nas votações no Congresso, para se verificar a presença na Casa ou comissão do quórum requerido para validar as decisões”. Como se vê a doutrina seguida é a do ex-ministro e advogado acreano Said Fahrat.

Planejamento

O Governo do Estado passou o dia ontem fechado em reunião para planejamento estratégico de suas ações este ano. É uma prática tradicional e metodológica.

Política

Hoje, a equipe de governo se reúne com a classe política, parlamentares e representantes dos partidos aliados para uma rodada de conversa dentro da ideia do planejamento para o ano. Não devem ser tomadas decisões, ainda, sobre eleições.

Italianos

Em meio às más notícias do setor pecuário pela crise da carne, o governador Tião Viana estava animado, ontem, com a conversa que teve com representantes de importante grupo italiano, interessado em investir na área do manejo florestal.

Peixes

Os italianos se encantaram também com a estação de piscicultura e podem fazer fortes investimentos no peixe. Boa notícia.

DNIT

O senador Gladson Cameli está na Capital desde ontem. Veio para a inauguração e instalação da Superintendência do DNIT que, em seu entender, dará novo impulso aos pleitos acreanos no setor de transportes e estradas.

Contatos

Hoje o senador mantém contatos políticos em seu escritório na Capital e amanhã vai para Cruzeiro do Sul onde, domingo, comemora seu aniversário em família. Só na segunda retorna a Brasília. A ele, os parabéns da coluna pelo aniversário.

Amazonas

O julgamento do governador José melo, do Amazonas, no TSE, foi novamente suspenso, depois do voto do relator, ministro Napoleão Nunes, que deu razão ao governador, revertendo sua cassação, sob o argumento de que não teria ficado provada a compra de votos e abuso econômico nas eleições.

Vista

A ministra Luciana Lóssio, logo após o voto do relator, pediu vistas do processo. A questão é se o processo retornará à pauta com a atual formação do TSE ou se vai esperar a nova composição da corte eleitoral.

Fim da polêmica

Reunida na manhã de ontem, a Câmara Criminal, à unanimidade, negou pedido do Ministério Público Estadual para realização de um novo exame criminológico para Hildebrando Pascoal.

Cumpra-se!

O colegiado entendeu não existir necessidade de realização desse procedimento. Ressalta-se que, o exame, com a nova alteração na Lei de Execução Penal deixou de ser obrigatório e passou a ser facultativo. Cumpra-se!

Esjud

“Princípios e Regras Constitucionais” foi o tema escolhido para a aula inaugural da Escola do Poder Judiciário (Esjud), para o ano de 2017, que acontecerá na próxima quarta-feira, 29, no Anfiteatro da FAAO.

É o fraco!

A aula inaugural da Esjud será ministrada pelo professor doutor Marcelo Neves, mestre pela Faculdade de Direito do Recife e doutor em Direito pela Universidade de Bremen. Tem respaldo!

FGTS

Governos e prefeitos poderão, a partir de agora, usar recursos do Fundo de Garantia para financiar o pagamento de desapropriações na execução de projetos de mobilidade urbana. A medida, aprovada nesta semana, prevê a liberação de até 15% do valor desse tipo de obra com recursos do FGTS para a compra de terrenos.

Desapropriações

A medida, segundo o Ministério do Trabalho, evitará que obras de mobilidade urbana sejam paralisadas por falta de recursos para as desapropriações. O setor da construção civil agradece.

Agentes

Sindicalistas representantes dos agentes de saúde de Rio Branco estiveram em Brasília semana passada, mas só encontraram portas fechadas aos seus pleitos. No Senado, apenas o senador Sergio Petecão atendeu pessoalmente os sindicalistas.

Agentes II

O senador Jorge Viana chegou a ser chamado em voz alta nos corredores do Senado, mas acabou não os recebendo, por problemas de agenda. Os sindicalistas decidiram convocar uma assembleia para falar do ocorrido. Feito isso, milhares de agentes de saúde estão muito irritados com os parlamentares acreanos.

Agentes III

Dos deputados federais, somente Angelim falou com as lideranças dos agentes de saúde em Brasília. E se dispôs a ajudar no encaminhamento da extensa pauta da categoria. “Dos demais ninguém falou com a gente”, disse um líder durante a assembleia desta quinta-feira, 23, em Rio Branco.

Prefeitura

Foi a prefeitura intensificar o trabalho de tapa-buracos para a oposição esquecer a pauta e começar a buscar outros assuntos. Não darão a mão a torcer pelo trabalho que está sendo executado.

Desculpa

Agora, para tentar afastar o prefeito da eleição, criticam a possibilidade dele deixar o mandato de prefeito para concorrer ao governo, dizendo que o PT criticava isso. Nada mais falso. Em primeiro lugar, o prefeito está no segundo mandato, não está pulando de galho em galho por cargos, como já fez Flaviano e como fez a deputada Eliane Sinhasique que, em quatro anos, disputou três eleições para cargos diferentes.

Desespero

Em segundo lugar, depois de seis anos à frente da Prefeitura e quatro da AMAC, o prefeito poderia, sim, pleitear um cargo ainda maior, sem problemas. Mas o principal é que ele próprio declarou que não quer e só mudará de opinião, se mudar, pela pressão do povo que o elegeu. Ou seja, a oposição inventa historinhas…

Lado de lá

Sem contar que o principal candidato da oposição. Gladson Cameli, também deixaria um mandato de senador pelo meio para se candidatar ao governo. Pau que dá em Francisco não dá em Chico?