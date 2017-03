Bloqueio sobre a ponte do rio Juruá

Com pedaços de madeira e galhos de árvore, moradores do Bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul (AC), bloquearam no fim da tarde desta quinta-feira (23) a ponte sobre o Rio Juruá. Os manifestantes pedem a religação da energia elétrica no local, que foi cortada pela Eletrobrás no inicio desta manhã, por questões de segurança, em razão da cheia do rio.

A Polícia esteve no local , mas não chegou a interferir na manifestação, apenas para manter o controle e a segurança. Diversos estudantes que iam para universidade, que fica no bairro Miritizal, foram impedidos de passar, além de muitas pessoas que voltavam do trabalho e outros veículos. Os manifestantes garantiram que enquanto a Eletrobrás não se manifestar sobre o assunto o tráfego continuará bloqueado. Com informações Juruá Online