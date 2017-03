Eletroacre é a quarta pior empresas de pequeno porte do país

Os consumidores do Acre estão cobertos de razão quando discriminam os serviços prestados pelas Eletrobrás Distribuição Acre (Eletroacre). Segundo avaliação feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a popular Eletroacre é a 4ª pior distribuidora de energia do país entre as empresas de pequeno porte.

A classificação é baseada na quantidade de interrupções no fornecimento de energia e na duração dessas falhas ao longo de 2016. O ranking, divulgado no dia 17 de março, catalogou 30 concessionárias entre elas a Eletroacre. Segundo o documento, a Distribuidora do Acre continua caindo no seu desempenho.

Na lista, a Eletroacre só perde para CEA, BOA VISTA E FORCEL sendo que esta última ocupa a pior colocação entre as avaliadas. Já as melhores colocadas no ranking de qualidade foram a Cemar, seguida da Coelce e da EPB.

“O ranking é um instrumento que incentiva as concessionárias a buscarem a melhoria contínua da qualidade do serviço. Desde 2013, o ranking é utilizado para definição das tarifas de energia elétrica. As empresas são incentivadas a melhorar a qualidade e são compensadas por meio de ajuste em suas tarifas”, diz nota da ANEEL.

A Agência informou também que em 2016 o sistema de distribuição de energia elétrica ficou disponível 99,82%. Isso significa que, das 8.760 horas do ano, os consumidores ficaram 15,82 horas em média sem energia, uma redução de 15% ao valor registrado em 2015. Com informações Folha do Acre.