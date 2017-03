Lucas Silva do Nascimento de 19 anos, A vítima estava na rua Ana Neri, bairro João Eduardo, quando dois homens em uma motocicleta chegaram e já foram atirando, foram cerca de cinco tiros.

Uma equipe do Samu foi até o local e socorreu a vítima que foi levado para Pronto o Socorro de Rio Branco, com uma tiro no pé.

Selmo Melo