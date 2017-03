Rio Branco adere ao movimento Hora do Planeta neste sábado

Reflexão sobre as mudanças climáticas e os hábitos de consumo individual. Esta é a proposta da Hora do Planeta, que será realizada neste sábado, 25, a partir das 19 horas, horário local. A iniciativa, promovida pela organização ambiental WWF (World Wildlife Fund), incentiva que as pessoas desliguem as luzes por uma hora.

No Acre, o momento será celebrado em frente ao Palácio Rio Branco, e contará com a presença das bandas Quebranto, Zé Jarina e Os Descordantes. A proposta é que o público ajude a acender as velas que irão iluminar o show.

Além disso, para incentivar o uso de bicicletas, os cem primeiros cicleatas que chegarem ao Palácio ganharão camisetas do evento. “Ano passado, fizemos um passeio ciclístico e, durante o percurso, passamos pelos estabelecimentos nos quais havíamos conversado previamente sobre o apagar das luzes. Para nossa surpresa, todos aderiram o movimento”, conta o analista de Conservação da WWF-Brasil, Lucas Silva.

Ele destaca, ainda, a importância do movimento: “Os efeitos das mudanças climáticas estão refletindo cada vez mais em nossas vidas. Aqui no Acre, por exemplo, os eventos climáticos estão apresentando cheias e secas históricas em um curto espaço de tempo, e isso é resultado de ações do homem”.

A Hora do Planeta conta com apoio do governo do Estado e Prefeitura de Rio Branco, por meio das suas secretarias de Meio Ambiente.

Sobre a Hora do Planeta

Criada em 2007, em Sydney, na Austrália, a Hora do Planeta é um ato simbólico, que visa mobilizar a sociedade em torno da luta contra o aquecimento global. É considerado o maior movimento pelo meio ambiente do mundo, contando com mais de sete mil cidades participantes em sua última edição.