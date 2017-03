Governo divulga resultado final dos pedidos de isenção do concurso da PM

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Gestão Administrativa (SGA) e da Polícia Militar, divulgou no Diário Oficial desta sexta-feira, 24, o resultado final dos pedidos de isenção do concurso da Polícia Militar. Confira aqui.

O certame disponibiliza 250 vagas, sendo 230 vagas para o cargo de aluno soldado combatente (184 para o sexo masculino e 46 para o sexo feminino); 10 vagas para o cargo de aluno soldado músico e 10 vagas para o cargo de aluno soldado de saúde para ambos os sexos, sendo cinco vagas para técnico de enfermagem e cinco vagas para auxiliar de saúde bucal.

A inscrição iniciou no dia 3 de março e encerra dia 28 de março. Os interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis podem acessar o site www.ibade.org.br para efetuar sua inscrição.