PM reduz em 80% o número de roubos em Tarauacá em 2017

O Sétimo Batalhão de Polícia Militar (7° BPM), localizado no município de Tarauacá apresentou na manhã desta sexta-feira, 24, os dados operacionais relativos aos dois primeiros meses do ano.

Segundo os dados, em comparação com o mesmo período de 2016 houve redução de 80% no número de roubos (assaltos), 58% menos furtos, reduziu ainda em 75% as ocorrências de tentativa de homicídio e 66, 67 % de lesões corporais.

O Comando da unidade militar definiu a redução dos índices como “necessária” e importante para a Segurança Pública do Município.

“Estamos combatendo, diuturnamente, os crimes contra o patrimônio e a vida através de operações de caráter extraordinário e, é claro, nosso serviço de rotina. O início do ano reflete o desempenho operacional dos nossos militares que estão, de forma abnegada, trabalhando intensamente em favor da segurança da população de Tarauacá”, ressaltou o tenente-coronel Ruiz, Comandante do Batalhão.

As estatísticas revelam, também, que foram realizadas 2.684 abordagens a pessoas e veículos, 276 pessoas foram conduzidas à delegacia, 180 fiscalização a bares, apreensão de 28 armas, sendo nove de fogo e 19 facas, ainda foram cumpridos três mandados de prisão e 23 ocorrências envolvendo drogas foram encaminhadas a polícia civil.

