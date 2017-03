Guerra contra o Aedes: Grávidas beneficiárias do Bolsa Família recebem repelentes em Rio Branco

2.486 frascos de repelente serão distribuídos. Cada grávida receberá dois repelentes por mês, em sete entregas ao longo do ano.

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e Secretaria de Cidadania e Assistência Social (SEMCAS), iniciou nesta sexta-feira, 24, a distribuição de repelentes de mosquito às gestantes beneficiárias do Programa Bolsa Família na capital. A ação faz parte do Programa de Prevenção e Proteção Individual de Grávidas contra o mosquito Aedes aegypti.

As primeiras a receber os repelentes foram as gestantes assistidas pelo Centro de Juventude e CRAS da Regional São Francisco. Grávida de nove meses, Miriam Lima acreditava que evitando o acúmulo de água e mantendo a casa e o quintal limpos estaria livre do mosquito. “Agora sei que tenho que usar o repelente. Vou usar até o bebê nascer”, disse.

Ao todo, serão distribuídos 2.486 frascos de repelente em formato de spray em embalagens de 200 ml. Cada grávida receberá 02 (dois) repelentes por mês, em sete entregas ao longo do ano. Na regional São Francisco, o ato de entrega do produto contou com a presença da vice-prefeita Socorro Neri, que ressaltou o empenho da gestão municipal no auxílio às gestantes. “É mais um esforço do prefeito Marcus Alexandre para garantir uma gravidez saudável e feliz a essas futuras mamães assistidas pelo município”, destacou Socorro Neri.

Uso do repelente reforça a proteção contra o mosquito, em especial às gestantes, pois elas correm o risco de serem afetadas pelo vírus da Zika e gerar microcefalia nos bebês. Contudo, essa não deve ser a única maneira para evitar a transmissão da doença.

É muito importante que as grávidas se protejam da exposição ao mosquito, mantenham as portas e janelas fechadas ou teladas, usem calça e camisa de manga comprida para evitar a doença.

A dispensação de repelentes deve ser restrita às gestantes integrantes de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. As mesmas deverão se dirigir ao CRAS mais próximo de sua residência, para retirada dos repelentes.

Para acabar ou reduzir a ocorrência do mosquito Aedes aegypti e dos possíveis criadouros, todos precisam adotar uma rotina para eliminar recipientes que acumulem água parada. Locais como pratos com vasos de planta, lixeiras, baldes, ralos, calhas, garrafas, pneu e até brinquedos podem ser usados pelas larvas do mosquito para se proliferarem.

Na capital do Acre, ação é ampliada

O Programa de Prevenção e Proteção Individual de Grávidas acontece atualmente em todo o país com apoio do Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), mas, na capital do Acre a ação foi ampliada. De acordo com o secretário de Saúde, Oteniel Almeida, “a ideia inicial foi a da distribuição de repelente, mas, aqui em Rio Branco, a gestão municipal decidiu ampliar a ação com a distribuição de armadilhas utilizadas para capturar e matar o Aedes aegypti”, explicou Oteniel Almeida. “Além do Zika Vírus, que ameaça as grávidas, há também dengue e chikungunya que podem afetar toda a família. Por isso, além do cuidado com as grávidas, orientamos quanto aos cuidados para proteção de toda a família, com ações que tem nos ajudado a reduzir o número de casos das doenças causadas pelo mosquito da dengue”, concluiu Oteniel.

Cuidado e atenção integral

Em Rio Branco, o Programa de Prevenção e Proteção Individual de Grávidas alcança atualmente 753 mulheres grávidas beneficiárias do Bolsa Família. Todas recebem atenção básica em saúde e assistência social. “São ações que visam o atendimento integral às mulheres. A atuação em parceria é fundamental para que tenhamos êxito na realização desse atendimento”, destacou a secretária de Assistência Social, Dôra Araújo.

Veja a lista dos CRAS:

CRAS CIDADE NOVA – REGIONAL I

Av. Uirapuru, 424 – Cidade Nova – Antiga Rodoviária

Contato: 3221-0826

CRAS TANCREDO NEVES – REGIONAL III

Rua Antonio Pessoa Jucá, 810 – Depois do box da PM – 3228-1334

Contato: 3228-1334

CRAS SÃO FRANCISCO – REGIONAL III

Estrada do São Francisco, 1652 – Após o posto de gasolina.

Contato: 3224-5874

CRAS NOVA ESTAÇÃO

Rua Belém, 385 – Nova Estação.

Contato: 3228-7783

CRAS CALAFATE

Estrada do Calafate, 3937 – Em frente ao posto de gasolina.

Contato: 3225-5173

CRAS SOBRAL

Rua Salvador, 134 – Bahia Velha – Atrás do Mercado da SEMSUR.

Contato: 3225-0787

CRAS SANTA INÊS

Rua Sanacre, 1327 – Próximo à escola Clarisse Fecury

Contato: 3221-8311

CRAS CIDADE DO POVO

Cidade do Povo