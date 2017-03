EMURB trabalha intensamente nesta sexta e sábado em manutenção viária na capital 

A Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (EMURB) aproveitou cada minuto de sol desta sexta-feira, 24, para trabalhar com força máxima na ação de manutenção viária que é realizada com oito frentes de serviços espalhados pelos grandes corredores de ônibus e nas principais vias das regionais.

Essa operação começou quarta-feira, 22, e acontece até este sábado, 25, assegurando melhoria nos pontos críticos, rotatórias, vias estruturantes e corredores de ônibus. Nesse período, a cidade ganha condições mínimas para enfrentar o mais rigoroso inverno dos últimos 46 anos – choveu praticamente todos os dias em 2017, o que deixou a infraestrutura da cidade muito prejudicada. Para superar esse desafio, o prefeito Marcus Alexandre determinou força total na manutenção viária e estabeleceu uma importante parceria com o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Acre (DERACRE), cuja equipe já trabalha com recuperação no bairro Recanto dos Buritis. Nesta sexta-feira, 24, a frente de serviço do DERACRE atuou no principal corredor de ônibus daquele bairro, a Travessa Coelho. “Em muitos pontos estamos usando a pedra rachão para garantir que o serviço seja muito mais duradouro”, disse José Carlos Fernandes, diretor técnico da EMURB.

A empresa organizou o calendário de serviços para esta semana, adequando as frentes de trabalho a partir da última quarta-feira. Nesta sexta-feira, homens e máquinas trabalharam nas ruas Rio de Janeiro, Sete de Setembro e General Vieira de Melo; no Centro da Cidade – ruas Piauí, Boa Ventura, Estrada da Invernada – e também no Parque da Maternidade, Avenida Brasil e Floriano Peixoto; Avenida Antônio da Rocha Viana; Travessa Coelho, no Recanto dos Buritis, e Avenida Amadeo Barbosa; Estrada da Sobral e uma equipe nas rotatórias: do Posto Thalma; bairro Tancredo Neves (Avenida 25 de Dezembro), Avenida Antônio da Rocha Viana/Adalberto Sena; bairro do Bosque, nas ruas Milton Matos e Alvorada.

Desse modo, a EMURB tem feito um esforço muito grande para trabalhar e garantir as operações tapa-buracos em todas as regionais. Já foram aplicadas cerca de 6 mil toneladas de asfalto desde o começo do ano. São 700 caçambas de asfalto utilizadas na manutenção viárias nos últimos dois meses e meio.