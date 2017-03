Estado condenado por danos morais

O Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Senador Guiomard condenou o Estado do Acre a pagar a J. A. S. o valor de R$ 20 mil a título de danos morais, contudo, julgou improcedente o pedido de danos materiais, por não haver prova constitutiva nos autos. A decisão foi publicada no Diário Eletrônico dessa quarta-feira (22).

O juiz de Direito Afonso Braña, titular da unidade judiciária, assinalou que o requerido não foi diligente no seu fluxo comunicacional, atualizando seu sistema com a revogação do mandado de prisão do autor. Desta forma, a pretensão do requerente é assistida de presunção de veracidade, pois o Ente Público responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, seja por ação ou por omissão.