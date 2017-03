Mais de 14,3 mil entregam declaração do IR no Acre

No Acre, mais de 14,3 mil contribuintes já entregaram a declaração do Imposto de Renda 2017, até as 15h desta sexta-feira, de acordo com balanço da Delegacia da Receita Federal. O montante de declarações entregues é de 24,3%. O prazo de entrega das declarações do Imposto de Renda se estenderá até o dia 28 de abril.

O Fisco divulgou no canal da TV Receita no YouTube (www.yo u t u be.com / TV ReceitaFederal) uma série com 11 vídeos sobre o imposto de Renda, que aborda as principais dúvidas que surgem na entrega da declaração.