Detran realiza palestras em evento realizado por acadêmicos de medicina

Em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac), o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), realizou nesta sexta-feira, 24, palestras educativas voltadas para a conscientização sobre os acidentes de trânsitos e suas estatísticas, no anfiteatro da Ufac.

As palestras fazem parte do “Painel Integrado Sobre Acidentes de Trânsito”, organizado pelos alunos do 6º período do curso de Medicina da instituição, como parte de um projeto de extensão da disciplina de Saúde da Família Especial.

“A ideia é sempre envolver a população e alertar sobre a importância do tema e esse é um desafio para os acadêmicos, eles são responsáveis por toda a organização. Eu digo que, se esses alunos voltarem pra casa e fizerem pelo menos um comentário sobre o assunto, disseminando o que aprenderam, todo esse projeto já vai ter valido a pena”, enfatiza o professor, Pablo Rodrigo de Andrade.

Os setores de educação e estatísticas do Detran foram convidados para esclarecer sobre como a prática pode ser uma alternativa para auxiliar na redução dos acidentes e apresentar um mapeamento dos acidentes de trânsito em Rio Branco.

“Investimos na educação de trânsito para o público jovem, pois queremos despertar neles a reflexão sobre o comportamento deles, fazendo uma associação dos níveis de morte que verificamos todos os dias,” explica a Coordenadora de educação de trânsito do Detran, Geny Polanco.

A estudante do Colégio Armando Nogueira, Isabella Barros, conta que seu pai já sofreu acidente de trânsito, mas nunca imaginou que os índices de acidentes fossem tão elevados, devido à imprudência. “Após as palestras percebi o quanto é importante ter respeito com o próximo, e se preocupar também com as outras pessoas, pois todos estão na mesma situação no trânsito”, destaca a estudante.

Além das palestras, a equipe de educação do Detran apresentou peças teatrais, distribuiu material educativo e realizou jogos sobre sinalização de trânsito.