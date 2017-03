Portaria estabelece novas regras para visitas no Hospital das Clínicas

O Diário Oficial desta sexta-feira, 24, divulgou novas regras estabelecidas pelo Hospital das Clínicas (HC) para as visitas realizadas aos pacientes internados na unidade.

A portaria prevê a normatização do acesso às enfermarias, tanto para visitantes quanto para acompanhantes, com o intuito de resguardar os pacientes. As mudanças entraram em vigor desde a última segunda-feira, 20. De acordo com a gerente de portaria Ane Vaz, o momento é de adaptação às medidas para a garantia de melhor qualidade dos serviços.

“Vale destacar que o nosso maior ganho com a normatização será a melhor prestação da assistência, principalmente ao evitar aglomerações nos leitos quando houver atendimento que necessite de mais preservação do paciente”, explica.

Além das mudanças quanto ao horário de visitas, quantidade e troca de acompanhantes, qualquer pessoa precisará fazer a identificação antes de ir aos leitos, para a entrega do crachá que utilizará durante a permanência no local.

Assim, as visitas às enfermarias passam a ser permitidas de 14h30 às 15h30, com o máximo de duas pessoas por vez. Já na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), será permitida a permanência de um visitante por vez e cada paciente poderá receber até duas visitas, das 10h30 às 11 horas e das 15h30 às 16 horas.

As visitas para fins religiosos também sofreram alterações significativas. Só serão permitidas entre 16 e 17 horas e estão limitadas a duas pessoas por enfermaria. As atividades seguirão escala e só poderão ser realizadas no espaço ecumênico, sem que haja distribuição de qualquer tipo de material e utilização de som amplificado ou instrumentos de corda.

Para conferir detalhes da portaria, basta acessar o Diário Oficial.