Marcus Alexandre percorre ramais e anuncia serviços de melhoria na região do Belo Jardim

Desde as seis e meia da manhã desta sexta-feira, 24, o prefeito Marcus Alexandre, junto com moradores e secretários, percorreu parte dos ramais da Zezé, da Escola, da Uga e do Brás, na região do Belo Jardim II, onde verificou a necessidade de reparos e melhorias para essas vias rurais.

Após andar a pé nos ramais, indo nos pontos críticos apontados pelos moradores, Marcus Alexandre anunciou que as máquinas já estarão no trecho nos próximos dias, quando serão iniciados os trabalhos de melhoramento de pontos de atoleiro e desobstrução de dispositivos de drenagem, como bueiros. “Vamos acabar com os atoleiros e pontos críticos e garantir o acesso dos moradores. Aqui os presidentes de Associações de Produtores e Moradores são bem atuantes e parceiros. Sempre damos toda a atenção necessária”, destacou o prefeito.

Para os presidentes de Associações de Produtores Rurais da região do Belo Jardim, a disposição do prefeito em andar por quase duas horas na lama, com eles, faz toda a diferença. O senhor Severino Cavalcante ressalta a atenção do prefeito com os moradores daquela região. “O prefeito não tem medo de andar com a gente na lama e nem de se comprometer com o serviço”. Já o presidente da Associação Novo Progresso¸ Manoel Pereira, fala da expectativa dos moradores após a visita de Marcus Alexandre aos ramais. “Toda a comunidade agora tem mais fé nesse serviço porque vimos que nosso prefeito anda lado a lado com a gente, na lama, e com certeza nossos ramais serão melhorados”, finalizou.

No verão Amazônico, os trabalhos nos ramais serão agilizados e a ação vai ganhar nova forma, com a utilização de piçarra em diversas vias rurais. No ano passado, a Prefeitura abriu e melhorou mais de 300 quilômetros de ramais em vários pontos de Rio Branco, com prioridade para o cinturão verde da capital, que inclui os Polos Agroflorestais e parte da Transacreana.

A determinação do prefeito Marcus Alexandre é de que a zona rural de Rio Branco receba total atenção por parte da Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura e Floresta – SAFRA, EMURB e outros setores. A SAFRA garante mecanização agrícola e o transporte dos produtos nos ramais. Além dos mais de 300 quilômetros de ramais, várias pontes foram construídas.