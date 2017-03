Prefeitura de Sena Madureira inicia campanha de vacinação contra raiva

A prefeitura de Sena Madureira, por meio da Vigilância Sanitária do município, iniciou a Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica na cidade. Todos os cães e gatos acima de 3 meses de idade que ainda não foram imunizados devem receber a vacina.

O médico veterinário e coordenador da campanha no município, Rodrigo Felici Bortolan, explicou que a campanha se iniciou esta semana e tem a meta de realizar uma cobertura de 100% do município e ainda abranger a zona rural. Rodrigo ainda frisou que nessas últimas semanas do mês de março a campanha irá percorrer os bairros do Segundo Distrito, Florentino e Cidade Nova.

Segundo o coordenador da campanha, cerca de 8 mil animais domésticos serão vacinados. Rodrigo ainda comentou que duas equipes de agentes da vigilância de saúde do município estão percorrendo as residências de casa em casa. “Estamos percorrendo os bairros realizando o ‘trabalho formiguinha’ tentar erradicar a doença, porque o único método de prevenção da raiva é vacinando o animal”.

A campanha traz imensos benefícios para o animal. De acordo com Rodrigo, a maioria dos donos tem receio da vacinação. “Hoje os donos ainda têm muito receio da vacina, porque acha que as esquipes estão fazendo mal para os animais realizando a vacinação, e na verdade a vacina traz o bem tanto para o animal como para o ser humano”.

Devido ao trabalho já realizado no município, o coordenador destacou que a aceitação é muito grade nas residências e garantiu que a vacina é 100% segura. Para finalizar o veterinário falou que a campanha terá a duração de 3 meses e a primeira etapa ainda abrangerá o bairro do Jardim Primavera, Centro, Pista e Vitória.

Após a campanha, para quem, por algum motivo, perdeu o período da campanha de vacinação não há razão para deixar o cão ou gatinho com a saúde desprotegida. Basta procurar a Secretaria Municipal de Saúde para ser encaminhado aos locais de vacinação permanente, que funcionam todos os dias. Serão vacinados os animais sadios a partir de três meses de idade.

O secretário Municipal de Saúde também falou da importância da ação: “A campanha é o fortalecimento do trabalho sério e com compromisso que vem sendo implantado pela atual gestão no município. Estamos trabalhando dia após dia buscando o melhor para a vida e para o bem-estar da população. Medidas preventivas contra doenças infecciosas são de fundamental importância. Prevenindo estamos zelando também pelos nossos bichinhos”, destacou Daniel Herculano.

O que é a raiva?

Transmitida ao homem por mordida, lambida ou arranhão de um animal infectado, a raiva é um doença viral. Caso o dono de cão ou gato perceba alguns sinais da doença nos seus bichinhos, deve isolar os animais e buscar orientações com veterinários.

Entre os sinais de que os animais podem estar com raiva, está na mudança de comportamento. Um cão dócil, manso, que começa a atacar todas as pessoas, e que também começa a se esconder, pode estar com a doença. Outra coisa que os donos dos animais precisam ficar atentos: o cão e o gato raivosos rejeitam a alimentação. Não atendem ao próprio dono.

Para as pessoas que foram mordidas ou arranhadas por qualquer animal, as dicas são: lavar imediatamente a parte do corpo que foi agredida com água e sabão e procurar um serviço de saúde para receber orientações sobre indicação de vacina ou soro.

ASCOM PMSM