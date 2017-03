Acreano tem medo, mas compra carne

As denúncias de comércio de carne estragada, após a Operação Carne Fraca, da Polícia Federal no Sul e Sudeste do país, preocuparam consumidores acreanos mas, em geral, eles continuam comprando carne bovina normalmente. Quem assegura são os próprios consumidores, bem como o presidente da Federação da Agricultura do Acre (Faeac), Assuero Veronez, e ainda os donos de box nos mercados de carne e peixe no Mercado Novo e CEASA, conforme apurou a reportagem na manhã de ontem.