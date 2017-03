Produtores comemoram suspensão de embargos

diretor-presidente do Dom Porquito, Paulo Santoyo, comemorou a decisão do governo Chinês de suspender o embargo à importação da carne brasileira. Os contêineres com os produtos à base de proteína animal que estavam contidos os portos brasileiros começam a ser despachados para o continente asiático nessa segunda-feira.

“As restrições suspensas nos permitirá entregar o primeiro contrato de um importador de Hong Kong”, comentou o empresário. O primeiro carregamento com quase 60 toneladas de carne suína, segundo ele, será encaminhado na próxima semana.

Destacou que o setor deverá produzir 10 mil toneladas até o fim do ano, bem acima da produção do ano passado que ficou em quatro toneladas.

“Estamos prospectando novos mercados nas cidades peruanas. Mas, sem a celebração do acordo do comércio bilateral, ficamos impedidos de colocar o nosso produto no mercado andino”, lamentou.

Santoyo informou que os suinocultores acreanos aproveitaram a visita do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, para pedir a interlocução do Itamarati com o governo Peruano.

Explicou que a população andina é uma grande consumidora de carne suína, mas enfrentam as restrições alfandegárias para colocar o produto no mercado vizinho.

O diretor-presidente do Dom Porquito que o segundo passo, do setor é prospectar novos mercados na China, em Macau, na Correia do Sul e Japão. “A cadeia produtiva se prepara para duplicar a produção para atender estes novos mercados no Continente Asiático”, aposta.

Controle sanitário – Os animais que chegam à granja foram adquiridos no estado de Minas Gerais, procedente da empresa Agroceres e têm o selo PIC (Pig Improvement Company).

A empresa britânica garante o controle de um plantel de alta linhagem genética. A linha de produção do complexo Dom Porquito funciona às margens da BR-317, Estrada do Pacífico, no município de Brasileia, localizada no Vale do Alto Acre. A proposta da empresa é ofertar uma carne suína ultralight, com um percentual de gordura menor.

Porém, a meta dos criadores é alcançar um abate de 400 animais diário, mas com toda a segurança de controle sanitário para atender a demanda do mercado exterior. Para chegar ao setor frigorífico, o cliente deve banhar-se para usar o uniforme, que inclui chinelos de borracha.

Os aparelhos celulares, câmeras e outros equipamentos eletrônicos passam pelo processo chamado fumigação, para eliminar qualquer tipo de bactéria, como maneira de garantir a segurança sanitária.