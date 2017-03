Deputados acreanos gastam quase 30% a menos

Os deputados federais gastaram quase 30% a menos nos primeiros três meses deste ano com a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), a antiga verba indenizatória, quando comparado com o mesmo período de 2016. O volume utilizado neste primeiro trimestre foi de R$ 649.152,31, contra os R$ 912.022,63 de ano anterior, em que foram realizadas as eleições municipais.

O deputado Léo de Brito (PT) foi o campeão no gastos da Ceap, chegando a utilizar R$ 115.631,54 nos primeiros meses de 2017, sendo que a maior parte dos valores foi empregada para a divulgação parlamentar. O segundo lugar ficou com Jessica Sales (PMDB), que dispendeu R$ 106.152,41. O terceiro lugar ficou com Moisés Diniz (PCdoB), que usou R$ 104.497,51.

Os dados fazem parte do portal transparência da Câmara dos Deputados e como mar- ço ainda não foi encerrado, alguns valores ainda podem crescer, o que dependerá dos parlamentares apresentarem as notas fiscais até o final do mês.

Flaviano Melo (PMDB) foi o legislador que menos aproveitou a Ceap, chegando a apresentar R$ 44.099,04 até o momento.

Entre os gastos, os deputados mais solicitaram reembolso de notas para os serviços de divulgação do próprio mandato, transporte, combustíveis e manutenção com o escritório.

No ano passado, Jéssica Sales foi a campeã de gastos no primeiro trimestre, chegando a usar R$ 143.781,24. Em segundo lugar ficou Sibá Machado (PT), que apresentou notas que chegaram a R$ 136.759,42. César Messias foi o parlamentar que menos utilizou a antiga verba indenizatória, atingindo os R$ 45.682,66.

A antiga verba indenizatória e atual Ceap tem o objetivo de custear a atividade parlamentar. Para isso, o deputado não precisa realizar licitação para a escolha dos fornecedores de bens e serviços. Ele precisa apenas mandar fazer, pegar a nota e apresentar no Congresso Nacional.