Coluna Bom Dia

Retomada

A retomada de importações de carne pela Chia e Egito dá um alívio para a economia acreana, mas as dúvidas ainda são muitas. Como a primeira remessa de carne do Dom Porquito para a China só sai em maio, há certo tempo para as coisas se ajeitarem, mas o temor é grande.

Letargia

O Governo Federal pelo menos saiu de sua letargia e acordou para a gravidade da situação. O ministro Maggi, pressionado por sua base de sustentação no agronegócio, teve que arrebentar algumas portas para reverter, pelo menos em parte, o quadro.

Irresponsabilidade

Quem fiscaliza os fiscais? A questão parece ser que a PF e o Ministério Público estão saindo do controle e delegados e procuradores estão agindo sem prestar contas a ninguém. Aí não há controle.

Coercitiva

Esse fato ficou evidente na condução coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães à PF. Os dados da investigação da PF mostraram que a principal razão da investigação é por ele ser de esquerda, por suas ligações com outros jornalistas progressistas. Isso é mais que censura, é perseguição política.

Esforço

No caso de Guimarães, a situação se agrava, pois ele é conhecido pelo cuidado extremo que tem com uma filha que sofre de paralisia cerebral. Ou seja, falta de humanidade de quem o persegue.

Bilhão

O governador Tião Viana anunciou, ao fim do seminário de planejamento estratégico de seu governo, que o Acre tem garantido R$ 1 bilhão para investimentos até o fim de 2018. É uma grana de empolgar.

Planejamento

Um dos segredos do governo é essa ideia do planejamento estratégico. É isso que faz a administração funcionar com uma mesma linguagem. Mudam secretários, mas as equipes de gestores ficam sempre alinhadas com as diretrizes. É o jeito de fazer a máquina funcionar.

Cruzeiro

As águas voltaram a subir em Cruzeiro do Sul, talvez o último repiquete do ano, mas está a um metro e pouco acima da quota de transbordamento. As críticas são fortes ao trabalho da prefeitura. Não há coordenação de esforços para o atendimento dos necessitados.

Aniversário

O senador Gladson Cameli vai comemorar o aniversário, amanhã, no meio rural de Cruzeiro do Sul, dentro do princípio de que cobra que não anda não engole sapo. Gladson montou uma forte agenda para os finais de semana no Juruá.

Pesquisa

Uma pesquisa encomendada pela oposição assustou com a presença forte do prefeito da Capital, Marcus Alexandre, muito bem avaliado, mesmo no mais longínquo interior. Acendeu a luz amarela.

Candidato?

Embora continue afirmando que não será candidato – o que desarticula seus críticos – o prefeito da Capital está consciente de seu potencial e de sua influência em qualquer decisão. Por enquanto, ele repassa o pepino para seus opositores.

Marivaldo

Quem aparece com boas chances eleitorais é o presidente do Banco da Amazônia, Marivaldo Melo. Trata-se de um quadro muito preparado, conhecedor dos problemas da região, experiente no Acre, conhece cada canto do Estado e tem livre trânsito político.

Melhoria

Uma eventual eleição de Marivaldo, independente de questões partidárias e ideológicas, melhoraria muito o nível do debate político.

Igrejas

O ministro Gilmar Mendes lançou uma verdadeira Cruzada para conter a influencia das igrejas e pastores nas eleições. Ele defende medidas para conter as pregações e a propaganda política nos cultos. Será difícil concretizar a proposta.

Partidos

Pois é, os antigos defensores do senador e ex-candidato Aécio Neves, que já estavam decepcionados com suas ações, agora têm mais uma contra ele: quer acabar com os pequenos partidos na reforma política. Quer restringir violentamente o número de legendas.

Lá e cá

Já aqui no Acre, os últimos defensores de Aécio, o ex-deputado Marcio Bittar e esposa Márcia estão buscando viabilizar um pequeno partido, o Solidariedade, a todo custo. Têm feito muito barulho, mas será que terão votos?

Opção

O Solidariedade seria a opção para a candidatura de Marcio Bittar ao Senado. E para fazer de Marcia Bittar deputada estadual. Será?

É ele

Tião Bocalom está estudando Liberalismo, a Escola Austríaca, para se tornar uma opção de apoio a Bolsonaro no estado. É uma aposta. Ou vai ou não se elegerá mais nem vereador em Acrelândia.

Chile

O Chile também voltou a importar carne brasileira. Aos poucos, vai se desfazendo a trama sórdida que atingiu a agropecuária brasileira, sem que os parlamentares da base de Temer, no Acre, tivessem dado um pio sobre o assunto.

Médicos

O Estado, no caso, a secretaria de Saúde, vai poder manter o aplicativo que indica os plantões de médicos. Os profissionais protestavam porque acreditavam que isso prejudicaria a segurança deles. Pois a coluna acha que a decisão do TJ que manteve a divulgação é mais do que certa.

Servidores

Antes de tudo, os senhores doutores são servidores públicos e precisam prestar contas de sua atuação. O contribuinte que paga seus salários pode e deve verificar se eles estão mesmo de serviço e onde. Aliás, se estiverem trabalhando, qual é o problema de segurança que enfrentarão?

Privilégios

É preciso acabar com toda forma de privilégios no setor público. E a maior reclamação é que médicos não comparecem aos locais de trabalho. Por isso, a divulgação e fiscalização são fundamentais. Está certo o governo.

Segurança

E olha que há investimento e cuidado também para a segurança interna dos hospitais. Portaria disciplina visitas e acompanhantes no Hospital das Clínicas. As visitas serão as visitas às enfermarias que passam a ser permitidas de 14h30 às 15h30, com o máximo de duas pessoas por vez. Já na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), será permitida a permanência de um visitante por vez e cada paciente poderá receber até duas visitas, das 10h30 às 11 horas e das 15h30 às 16 horas.

Consumo

O deputado estadual Lourival Marques (PT) lidera uma campanha para que a população não deixe de consumir a carne produzida no Acre, a partir do escândalo da Carne Fraca que assustou o país inteiro. Para o parlamentar, se isso ocorrer, pode afetar diretamente a economia do Estado e das pessoas que trabalham nessa área.

Números de Abates

Dados do deputado revelam que, diariamente, saem de Rio Branco, 1. 300 bovinos, para outros Estados. O total de abate no Acre, segundo ele, é de 2.260 animais.

Preso

Mais um brasileiro foi preso na Bolívia acusado de cometer crimes. Agora vem o pior: as famílias vão pedir ajuda ao governo brasileiro para melhorar o tratamento dado ao rapaz no presídio, mas é complicado. Se acham que prisão brasileira é ruim é porque não leram nada a respeito dos presídios no país vizinho.

Eleição

O vereador Juruna se mostra tranquilo e segue a vida normalmente. Ao contrário do que andam dizendo, ele não está foragido. Neste sábado, 25, por exemplo, participou das eleições no Sindicato dos Camelôs, no Colégio Acreano. Ele é o vice na chapa de Tadeu, que concorreu (?) sozinha.

Ninho

Juruna na verdade pode estar sendo vítima de uma perseguição imposta por membros de seu convívio. Ele acredita que é uma pessoa simples, um camelô que conseguiu subir na vida com esforço e que não soube discernir em qual ninho estava entrando…

Mensalidade

A última do governo: depois da terceirização, da reforma da previdência, agora a ideia é cobrar mensalidade nas universidades federais. Na semana que vem alguém propõe correntes e grilhões para pobres.

No Acre

Lula virá ao Acre, desta vez com fins políticos. O Acre exerce um poder muito forte no ex-presidente. Sempre que ele precisa de força e apoio, visita o estado. Foi assim no começo do PT, foi assim na Caravana da Cidadania, será assim agora que começa a caminhada para a disputa em 2018.

Talismã

O Acre é como um talismã para Lula, mesmo enfrentando dificuldades eleitorais por aqui. Mas, a presença do PT por 20 anos no governo mostra os acertos do partido no Estado.

Marina

Para não dizer que a coluna não fala em Marina, a ex-senadora só apareceu para divulgar que espera que o TSE determine a inelegibilidade de Dilma para 2018. Questão menor. Marina precisa dizer o que pensa e o que quer, antes que a REDE acabe.

Jogada

A jogada política da REDE é buscar a candidatura do ex-ministro Joaquim Barbosa a presidente da República. Uma aposta mais que arriscada. Principalmente porque ele bateu de frente com o queridinho da mídia, o juiz Sérgio Moro.

Nas ruas?

Hoje, os apoiadores do impeachment vão para as ruas com algumas pautas de defesa da Lava Jato e pelo fim da lei de desarmamento. Será que as panelas vão bater no Acre?