Sindicatos em pé de guerra com reforma previdenciária

“Quem vai pagar o pato desta reforma da previdência somos nós”, desabafou o sindicalista Gerson Leandro dos Santos, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais (Sindsep) contra a decisão do Governo Temer de jogar a responsabilidade para os governadores.

A estratégia, segundo ele, é quebrar a resistência das bancadas regionais, acalmar as massas de trabalhadores descontentes com as novas regras da Previdência Social. “Mais um duro golpe contra os trabalhadores”, desabafou.

Destacou que a PEC 287\2016 entra na pauta de votação da Câmara dos Deputados nesta primeira quinzena de abril. “Mais uma manobra ardilosa do Temer de retirar do texto da Reforma da Previdência os servidores estaduais e municipais, porque mais tarde vai emparedar os governadores na repactuação das suas dívidas para, como fez anteriormente, com o aumento da alíquota da contribuição que era de 11% pulou para 14%”, alertou Santos.

O sindicalista Dário Lopes, representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do 3º Grau (Sintest-Acre), disse se o Governo Federal estivesse interessado em resolver o problema do déficit previdenciário estava cobrando judicialmente o setor empresarial que deixou uma dívida de mais de R$ 400 bilhões.

Citou a informação divulgada pela imprensa que a empresa de transporte de valores do atual presidente do Senado, Eunício de Oliveira (PMDB-CE), tem um débito estipulado em torno de R$ 8,478 milhões, com os dados disponibilizados no site da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. “São estes caloteiros que estão conduzindo a votação da reforma previdenciária no Congresso Nacional”, criticou.

Para Lopes, não é justo que tenham de trabalhar até 49 anos para conquistar uma aposentadoria integral, que pelo atual modelo, corresponderia 55 anos para as mulheres e 60 anos os homens.

“Na época do governo Fernando Henrique, o tempo de serviço era 50 anos e 55 anos, mas com a Reforma da Previdência no governo Lula a idade subiu para 55 anos e 60 anos”, lamentou.

O sindicalista contou que a Federação de Sindicatos de Trabalhadores em Educação das Universidades Brasileiras (Fasubra) prepara uma grande marcha no Congresso Nacional.

Em contrapartida, os sindicatos nos estados buscarão dialogar com os deputados federais para que votem contrário à proposta do governo Temer. “Estaremos vigilantes, para que os governos não apliquem outro duro golpe contra os trabalhadores, como fizeram recentemente, com a aprovação da proposta da terceirização”, finalizou o sindicalista.