Homem é baleado durante troca de tiros com polícia

Marcos Nascimento Lima de 19 anos, foi baleado na noite de sábado 25/03, durante uma troca de tiros com a polícia na Cidade do Povo.

Segundo os policiais do Segundo Batalhão, eles estava realizando uma ronda na Cidade do Povo, quando se depararam com o acusado junto com outro homem em uma motocicleta, ainda segundo os policiais, ao dar ordem para os dois homens pararem eles saíram em fuga.

Os policiais foram atrás dos acusados e o garupa da motocicleta teria efetuado um disparo contra a viatura. Os dois homens caíram e mesmo assim ainda trocaram tiros com a polícia, o acusado Marcos foi atingido nas costas, e foi socorrido pelo Samu e levado ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Após ser medicado, o acusado foi levado para a Delegacia Central de Flagrantes. Com ele os policiais apreenderam uma escopeta calibre 16 e apreenderam a moto que ele estava.

Segundo a polícia, a motocicleta e produtor de furto, ela teria sido furtada na tarde de sábado 25, no centro da cidade. A proprietária da motocicleta relatou que teria deixado a mesma parada e quando volto tinha sumido.

Selmo Melo