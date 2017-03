Na capital, nível do Rio Acre apresenta sinais de vazante

Após atingir a marca de 13,31 metros, o nível do Rio Acre, na capital acreana, apresentou sinais de vazante nesta segunda-feira, 27. Segundo a medição da Defesa Civil Municipal o manancial registrou às 6 horas da manhã a cota de 13,24 metros.

Em Xapuri e Capixaba, o nível do rio também tem reduzido. De acordo com o órgão de defesa, estima-se que o manancial permaneça vazando nas próximas horas, caso não haja a predominância de fortes chuvas.

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informa que o clima nesta segunda-feira permanece instável em todo o estado. O sol aparece pouco ao longo do dia e o tempo varia entre nublado a encoberto em todas as áreas.

Há possibilidade de chuva em qualquer hora do dia, nas cinco regiões acreanas.