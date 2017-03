Após boatos, Nicole Bahls nega crise em namoro com Marcelo Bimbi

Após alguns boatos que rolaram na imprensa e também nas redes sociais, o namoro de Nicole Bahls e Marcelo Bimbi segue firme e forte.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, do jornal ‘O Dia’, a modelo fez questão de rebater rumores de uma suposta separação.

Sem ligar para as especulações da imprensa, Nicole segue tocando a vida e decidiu investir na compra de um novo imóvel no Rio de Janeiro. A modelo se mudou para uma ampla casa em Ilha de Guaratiba. “Tenho quatro cachorros. Troquei um apartamento que comprei no Península por uma casa ampla. Se quiser ter filhos agora, eu tenho espaço”, disse.