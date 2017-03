Detran orienta como solicitar o seguro DPVAT

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) esclarece as dúvidas sobre como acessar o Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, mais conhecido como Seguro DPVAT, nos casos de acidentes de trânsito.

Criado em 1974, o DPVAT é um seguro de caráter social que indeniza vítimas de acidentes de trânsito, sem apuração de culpa, seja motorista, passageiro ou pedestre.

A Seguradora Líder é a atual responsável por gerir todo o recurso do DPVAT, assim como assegurar a indenização de vítimas de acidentes de trânsito em todo o território nacional.

“O recurso utilizado para as indenizações é pago pelos proprietários de veículos anualmente, com o Imposto de Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) e o licenciamento, porém o Detran não gerencia o valor destinado ao seguro”, explica a Diretora de Operações do Detran, Shirley Torres.