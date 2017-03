Ciência diz que conseguiu explicar o enigma dos geoglifos do Acre

O artigo “Impact of pre-Columbian “geoglyph” builders on Amazonian forests”, de autoria de cientistas brasileiros e de outros países, foi publicado este mês de março na revista americana PNAS, especializada em ciência, e traz informações que colocam um fim ao mistério dos geoglifos do Acre. Havia muita gente, isso está claro para a ciência –eram milhares trabalhando terra e alterando a paisagem –mas eram de grupos diferentes e ficavam pouco tempo nos geoglifos, algo como santuários de celebração. O bambu apareceu primeiro e as palmeiras foram cultivadas depois, por isso há abundância de ambos no Acre.