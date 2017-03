Cruzeiro do Sul passa mais de sete horas sem telefonia móvel e internet

Cruzeiro do Sul a segunda maior cidade do Acre, ficou novamente, em menos de uma semana, por mais de sete horas sem o sinal de telefonia móvel e internet, no sábado 25. O sistema saiu por volta das 14h e só foi restabelecido por volta das 9h.

A situação já se tornou um problema constante da população, que sequer é comunicada pelas empresas responsáveis, seja por mensagem ou telefona, dos motivos pelo qual o sistema foi interrompido.

O transtorno ocasiona problemas desde o simples fato de falta de comunicação como até afeta a economia, pois setores do comercio que necessitam vender com cartão de crédito deixam de efetuar suas vendas por não terem sistema. Os taxistas e mototaxistas são outras classes que também reclamam constantemente deste problema. Com Informações Juruá Online.