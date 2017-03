Sem Marinha, PM faz operação nos rios do Alto Acre

Com objetivo de fiscalizar, garantir segurança e inibir práticas delituosas no Rio Acre e Riozinho do Rola policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental realizaram neste domingo, 26, uma operação fluvial. Esse trabalho deveria ser executado pela Marinha mas não há Capitania dos Portos no Alto Acre.

De acordo com oficial, 12 embarcações foram fiscalizadas e 40 pessoas abordadas. Houve também visitas a famílias que moram ao longo dos rios a fim de manter o diálogo com ribeirinhos, onde foram repassadas orientações de como evitar acidentes com embarcações.

“A finalidade do patrulhamento é garantir a segurança das pessoas que utilizam transporte fluvial, além de coibir crimes comuns e ambientais”, disse o comandante do BPA, capitão Samir Freitas.