Rio Acre deve seguir vazando, aponta Defesa Civil

Após considerável alta, o nível do Rio Acre em Rio Branco começa baixar e deve permanecer assim pelos próximos dias. Às 18h do domingo, 26, o rio media 13,30 metros e amanheceu a segunda-feira, 27, na medição das 6h, com 13,24m. “Após três dias de chuva, o nível das águas deve vazar, ainda que timidamente”, disse o coronel George Santos, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco.

O Rio Acre apresenta vazante em praticamente toda sua extensão, mas alguns tributários, como o Riozinho do Rola, permanecem cheios. Devido a problemas técnicos na estação pluviométrica, não há medição para esta segunda-feira, 27, no Riozinho do Rola.

Em Assis Brasil, o Rio Acre baixou um centímetro nas últimas doze horas, saindo de 4,05m para 4,04. Já em Brasileia, a vazante foi maior: de 3,53m para 3,45m; em Xapuri, foi de 7,56m para 6,84m; e em Capixaba, o Rio Acre media 9,06 na noite de domingo e marcou 8,48m na manhã desta segunda-feira.

