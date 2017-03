EMURB atua no Canal da Maternidade e outros sete pontos na capital

Dando continuidade ao esforço concentrado de manutenção da malha viária da cidade, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (EMURB), mantém oito frentes de serviço nesta segunda-feira, 27: no Canal da Maternidade; nas estradas da Sobral e Floresta; no Terminal de Integração da UFAC; e nas ruas Angicos, no bairro Vitória, e Sete de Setembro, no Esperança, além do Recanto dos Buritis, onde a ação tem parceria com o DERACRE.

De acordo com o diretor técnico da EMURB, José Carlos Fernandes, a parceria com o DERACRE deve continuar, como forma de vencer os desafios impostos pelas fortes chuvas que castigam a cidade, o que deixa o lençol freático bem acima do normal e faz a água penetrar no pavimento. O DERACRE garante o pessoal e a EMURB entra com os insumos. “A prioridade são os corredores de ônibus, vias estruturantes e acessos dos bairros. A EMURB mantém frentes de serviço também no período noturno e aos sábados”, explica José Carlos.

Apesar do intenso período de chuvas do inverno mais rigoroso dos últimos anos, a Prefeitura já utilizou em mais de 200 ruas da capital, desde o início do ano, cerca de 6 mil toneladas de asfalto. São 700 caçambas de asfalto utilizadas na manutenção viárias nos últimos dois meses e meio. Em muitos pontos é utilizada a pedra rachão para garantir que o serviço seja muito mais duradouro.

Todo o esforço é para enfrentar o mais rigoroso inverno dos últimos 46 anos: já choveu 70% do previsto para o ano todo apenas nos primeiros 80 dias de 2017 – são 1.347 milímetros de chuva enquanto o esperado para o ano inteiro era pouco mais 1.900mm.

Trabalho noturno e aos sábados

Para vencer o desafio de garantir a manutenção viária, a Prefeitura opera com força máxima. Homens e máquinas da EMURB estão mobilizados em oito frentes de serviço para recuperação da malha viária diariamente. A orientação é aproveitar cada minuto de sol para manutenção dos corredores de ônibus e nas principais vias das regionais. E esse trabalho também acontece aos sábados e no período noturno.

No último sábado, 25, as equipes trabalharam na Via Chico Mendes e estradas da Floresta e de Porto Acre, além Avenida Getúlio Vargas e das ruas Alvorada e Milton Matos, no bairro Bosque; Major Ladislau Ferreira, no Abrahão Alab; José Magalhães, na Conquista; Sete de Setembro e General Vieira de Melo, no Novo Esperança, e 25 de Dezembro, no Tancredo Neves; e ainda nos conjuntos Adalberto Sena e Castelo Branco. O prefeito Marcus Alexandre esteve desde as primeiras horas do dia em campo para acompanhar a ação. “Estamos aproveitando todos os dias de sol para fazer a manutenção dos acessos e corredores e ônibus, usando brita, pedra rachão, tudo que for necessário para garantir a melhoria das ruas”, disse.

Além das equipes que atuam na recuperação das vias públicas, outras três estão concentradas em obras de drenagem, terraplenagem e construção de meio-fio.