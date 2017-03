Jovem é preso com maconha e pedras de crack na capital

Um jovem de 26 anos foi preso no sábado (25) por tráfico de drogas no Conjunto Wilson Ribeiro. No boletim de ocorrência, a Polícia Militar do Acre informou que o suspeito foi preso com, cocaína e crack. O local seria usado como boca de fumo e o jovem foi levado para a Delegacia de Flagrantes da capital acreana.