Proprietários de veículos têm até o dia 31 para quitar licenciamento 2017

Dia 31 de março é a data limite para que os proprietários de veículos com fim de placas 1 e 2 saldem o licenciamento anual e permaneçam circulando regularmente. O licenciamento anual comprova que o veículo está em condições de rodar, atendendo a legislação brasileira.

Para ter acesso ao Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) atualizado, o proprietário deve pagar anualmente o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), Seguro Obrigatório (DPVAT) e o licenciamento, além de multas vencidas.

“Para facilitar a quitação dessas taxas o Detran oportuniza aos proprietários o pagamento parcelado em três vezes, mas para isso os donos de veículos com fim de placas 1 e 2 deveriam começar a pagar em janeiro, assim como a cota única com 10% de desconto. Porém, quem vai pagar as taxas agora deve realizar o pagamento do valor integral” explica a diretora de operações do Detran, Shirley Torres.

É possível verificar e imprimir o borderô de pagamento dos débitos do veículo por meio do site do Detran ou ainda no atendimento de serviços de veículo do Detran, localizado na Avenida Nações Unidas, em frente ao 7º BEC ou na OCA.

“Vale lembrar que o motorista que for flagrado circulando com um veículo que não esteja licenciado estará cometendo uma infração de trânsito gravíssima” adverte Shirley Torres.