Você terá 2 minutos para se arrepender e apagar mensagens enviadas no WhatsApp

Se você é daquele tipo de pessoa que se arrepende após mandar mensagens no WhatsApp, preste muita atenção na função que está sendo testada pelo mensageiro e que pode safar alguns usuários de certos constrangimentos.

De acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (27), o WhatsApp, assim como o Telegram, poderá permitir que os usuários apaguem mensagens enviadas antes que o destinatário leia. Na primeira vez em que o recurso foi disponibilizado, o tempo limite para deletar o texto era de 29 minutos, então prepare os dedos, pois agora os usuários terão apenas dois minutos para desistir de enviar aquela frase que pode estragar o dia.

A principal diferença, apesar do fator tempo contar, é que até o momento, ao apagar um texto enviado, a mensagem apenas desaparece da conversa, mas não sem deixar vestígios. Se você apagar algo que enviou hoje, por exemplo, o conteúdo desaparece apenas da sua tela, mas continua visível para quem você enviou. Atualmente também há a possibilidade de cancelar o envio de determinada mensagem, mas somente se houver, por sorte, algum erro no sistema de envio.

O que vai mudar é que, se tudo der certo com a atualização, mensagens enviadas poderão ser completamente deletadas, tanto da sua tela quanto da tela do destinatário. Dessa forma, ele definitivamente não conseguirá ler aquilo que você mandou. O lado ruim é que ainda assim pessoa receberá um alerta de que uma mensagem foi apagada, ou seja, você terá que inventar uma boa desculpa para explicar o motivo da desistência.

Para testar o recurso, você terá que fazer parte do programa de betas e ficar de olho a cada atualização do aplicativo, pois ele ainda está oculto e deve aparecer logo mais. Se a novidade for bem aceita no WhatsApp Beta, as chances de chegar à versão final do app são altas. Com informações Canaltech.