Capital do Grafite: encontro internacional reúne artistas urbanos Rio Branco

Durante esta semana, a capital acreana sedia o Encontro Internacional do Grafite. O RB Grafite agrupa grafiteiros do Acre, Paraná, Rondônia, Bolívia e Peru. Durante a abertura do evento, no sábado, 25, os artistas Claudeney Alves, Jessé Luiz, Ramon e N-Green coordenaram as intervenções nos muros do Centro Cultural Thaumaturgo Filho. A animação ficou por conta das bandas Class Rap, THL, Shadai, Conexão Interna, Wallace Hugin e Maria Joana.

Realizado pelo Coletivo de Artes Urbanas Acreano (CAUA), o Encontro Internacional do Grafite conta com apoio do Governo do Estado e Prefeitura de Rio Branco, através da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil (FGB). A solenidade de abertura do evento contou com a presença do prefeito Marcus Alexandre, da Secretaria de Estado de Turismo, Raquel Moreira, do diretor-presidente do Depasa, Edvaldo Magalhães, e do vereador Rodrigo Forneck. “Ficamos felizes em receber aqui artistas de outros estados. O grafite traz alegria, traz a irreverência aos espaços que funcionam como vitrines da nossa cidade e a gente está aqui para dizer que apoia o movimento e reafirmar o nosso compromisso de valorizar essa arte”, declarou Marcus Alexandre.

Para o presidente do Coletivo de Artes Urbanas Acreano, Dedé Listêncio, “é um momento importante para valorização do grafite, uma forma de expressão pouco valorizada, às vezes mal interpretada. Momento de dar visibilidade ao trabalho dos artistas locais e de países vizinhos”.

O diretor-presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Sérgio de Carvalho, lembra que a capital acreana, ao apoiar manifestações culturais como o grafite, está indo em sentido inverso a outras cidades onde os gestores optaram por renegar essa arte. “Esse é um gesto importante do prefeito Marcus Alexandre, que apoia as artes urbanas. Enquanto Rio Branco ganha com o grafite e fica mais bela e colorida, cidades como São Paulo, que é a maior metrópole da América Latina, ficam sem cor ao apagar, com tinta cinza, os muros grafitados por grandes artistas”, completou Sérgio de Carvalho.

O RB Grafite marca a programação alusiva ao Dia Internacional do Grafite, celebrado nesta segunda-feira, 27. A programação segue até o próximo dia 31.

Programação RB Grafite 2017

DIA 27 – SEGUNDA: DIA INTERNACIONAL DO GRAFITE

Local: Escola Dr. Mário de Oliveira

14h – Live Paint com os artistas Matias, TRZ Crew, Dedé, Claudeney e outros.

14h – 18h – DJs

DIA 28 – TERÇA

Local: Câmara Municipal dos Vereadores

9h – Solenidade na Câmara de Rio Branco sobre Artes Urbanas Acreanas e Intervenção Live (no intervalo da sessão)

Local: Ceja do São Francisco

14h – Live Paint com os artistas Ronaldo (FAT), Clementino (Tino), Mardilson e Kets.

15h – Hauxclã

15h30 – Raper LH

16h – CL Mc

16h30 – Zona 9

17h – Djs

DIA 29 – QUARTA

Local: Escola Heloisa Mourão Marques

8h – Bate-papo sobre Artes Urbanas com artistas e o convidado Michael Devis (Curitiba)

10h – Workshop com Michael Devis (aberto aos artistas convidados)

Local: Escola Glória Perez

14h – Live Paint com os artistas Mahatma (Maha), Isma Stencil, Wallace (WXLC), Julio e Danilo de S’Acre

14h às 18h – DJs + Mic aberto para MCs

DIA 30 – QUINTA

Local: Escola Ceja – Centro

8h – Bate-papo sobre Artes Urbanas com artistas e o convidado Michael Devis (Curitiba)

Local: Espaço Família Junina – Nova Espera

14h – Live Paint com os artistas Michael Devis (Curitiba) e TRZ Crew

**Participação do projeto “Águas Sagradas” da TRZ Crew

**Live Paint com os artistas Rico Bob, Andino e Haze, da Bolívia

15h – Rasta Crew

15h30 – Constante Mente

16h – Weed Crew

16h30 Cacique

17h – Wallace Hugin

17h30 DJs + Mic aberto

DIA 31 – SEXTA

Local: Mercado dos Colonos

9h às 18h – Mutirão de Graffiti com todos os artistas convidados

18h – Final da batalha de MCS

19h – Apresentação de dança urbana

Tefs Crew

Rac Electrodance

Tropa de Elite Breakers

19h30 – Kalibre 12

19h45 – Facção Urbana

20h – Ajota Mc

20h15 – Zona 9

20h30 – Wallace Hugin

20h45- Classe Rap

21h – THL

21h15 – Clãbocos

21h30 – Conexão Interna

21h45 – Rasta Crew

22h – Sempre Rap

22h15- Samyron Rap

22h30 – Constate Mente

22h45 – Marecrew

23h – Hauxclã

23h15 – Raper LH

23h30 – CL Mc

23h45 – Cacique

00h – Shadai

00h15 – Banda Maria Joana