FPA inicia debate para indicar candidatos ao governo e ao senado

Os representantes dos 15 partidos que formam a Frente Popular do Acre, e que juntos compõem o Conselho Político da FPA, estiveram reunidos nesta segunda feira (27), para a primeira agenda política de debate para a escolha dos candidatos que serão indicados para as disputas do governo e senado.

O governador Tião Viana (PT), esteve no encontro, de onde precisou sair mais cedo devido agenda de trabalho. Coube ao senador Jorge Viana (PT), conduzir as conversas que culminaram com a indicação de quatro nomes como eventuais candidatos no projeto da FPA para o governo em 2018.

Os partidos colocaram como opções o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, a vice governadora Nazaré Araújo, o deputado estadual Daniel Zen e o secretario de Segurança Emilson Farias.

Sabedores de que esse foi o primeiro, de muitos encontros até a definição dos nomes, os dirigentes partidários fizeram questão de destacar a importância do projeto político executado ha quase vinte anos e a necessidade da manutenção para garantir o desenvolvimento do estado pelos próximos anos.

Para os indicados, é o início de uma nova fase dentro da FPA, o que representa uma responsabilidade a mais na conjuntura política.

O prefeito Marcus Alexandre defende o amplo debate e a união dos partidos, mas que esse momento seja discutido no ano que vem, ano da eleição.

“Ainda é muito cedo pra falar de eleição. Nós temos uma agenda de trabalho muito grande e eu pedi que a gente concentrasse, no caso nosso da prefeitura, no trabalho nas ruas todos os dias enfrentando esse inverno que nós temos. E o debate político deixar pro ano da eleição já que a gente tem esse ano que trabalhar. A eleição acabou recentemente, o povo deu a oportunidade da gente trabalhar mais por Rio Branco e é o que eu vou fazer. E os debates que vão surgir do pontos de vista politico vão surgir naturalmente. Mas da minha parte o pedido é que a gente concentre o trabalho, todo o esforço no cuidado da nossa cidade”, disse ele.

O prefeito ainda falou do trabalho que seu partido fez ao longo dos últimos anos no país e no e Acre enfrentando grandes desafios e disse que no momento atual, o mais importante é ter o que o mostrar. As ações executadas por ele e pelo gestores que passaram.

“O que fica é o legado que a gente construiu. Vou dar um exemplo de Rio Branco. Nós já construímos nove creches e vamos entregar a décima creche nos próximos dias. Estamos trabalhando em avenidas, nos bairros, em todas as áreas. Estamos enfrentando um inverno que exige muito da gente. Então o cartão de visitas é o trabalho, e é isso que eu espero que os partidos possam colocar sempre o interesse público na frente dos interesses individuais” observou.

O secretario de Segurança Emilson Farias disse que seja qual for o desafio, estará disposto para contribuir com o projeto. Ele observou porém que a missão atual é segurança pública, mas reiterou que caso seja indicado, tem disponibilidade para encarar a missão.

“A gente está disposto para qualquer situação. Nossa missão é segurança pública, eu não posso perder isso de vista em nenhum momento, mas fico feliz em ser lembrado. É o reconhecimento de um trabalho a gente a agradece a lembrança. Estamos prontos pra somar. Nós ajudamos lá, no momento específico quando a Frente Popular estava desbaratando o esquadrão da morte. Nós ajudamos em outras eleições fazendo com que a segurança não seja um impedimento para que o projeto possa avançar. Então eu sou uma pessoa que ¨tô¨pra somar, ¨tô¨ pra ajudar, mas eu tenho um compromisso e não posso esquecer em nenhum momento o meu compromisso. Os nomes estão colocados, eu acho que isso aí é bom. É bom pro debate, é bom pro amadurecimento da Frente popular”, concluiu.

Ponderada, a vice governadora Nazaré Araújo, chamou de honraria a indicação de seu nome para uma eventual candidatura majoritária, mas lembrou que é um processo que está se iniciando agora e que tem um longo caminho pela frente.

Ela frisou o momento instável que o país atravessa politicamente e que para ela, precisa ser analisado friamente.

“Tem um cenário no ano de 2017 que nos favorece a essa profusão das discussões. O debate mais amplo, não só centrado aqui, mas com os diretórios da Frente Popular no interior do Acre, para saber qual é o projeto que nós conseguimos visualizar de futuro. Então isso é o que está posto e que vai se desdobrar. O nosso nome tá colocado. Pra mim que venho de uma tradição política, de uma família que deu a vida pra o Acre tivesse oportunidade diferente, muito me honra ter meu nome lembrado pelas lideranças da Frente Popular do Acre para um cargo majoritário”, disse Nazaré.

Perguntada sobre o riscos dos escândalos passados e recentes que envolveram nomes do PT respingarem no projeto político da FPA, a vice governador chamou de “criminalização da política”, citando como exemplo a operação G7, onde membros do governo foram acusados de corrupção e acabaram absolvidos.

“Eu acho que o PT se renova no seu programa, na sua base partidária . é um quadro que mantem um numero de filiações bastante alto, então nós temos que trabalhar exatamente essa valoração da politica. Precisamos praticar a boa politica, representativa e participativa”, finalizou.

Quando falou de uma eventual candidatura do ex presidente Lula á presidência, Nazaré Araújo, vê como grande reforço para o projeto da FPA. Para ela, Lula é o melhor nome para a disputa e seria para o Acre, uma forte base de apoio da disputa de 2018.