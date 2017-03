Polícia Civil fortalece parceria com o Exército Brasileiro

O diretor do Departamento de Polícia Civil da Capital e do Interior (DPCI), delegado Nilton César Boscaro, reuniu-se, no início da manhã desta segunda-feira, 27, com o novo comandante do 4° Batalhão de Infantaria e Selva (BIS), coronel Wellington Valone Barbosa. O encontro, realizado, na sede do 4º BIS, visa estreitar os laços entre o Exército Brasileiro (EB) e a Polícia Civil.

O Exército é o responsável pelo controle de compra de armamentos, de munições e de equipamentos específicos, além de controlar, por meio do Comando de Fronteira Acre, o patrulhamento nas faixas limítrofes do Estado, mantendo sua missão constitucional de proteger as fronteiras.

De acordo com o coronel Barbosa, a parceria com a Polícia Civil e os órgãos que compõem o Sistema de Segurança do Estado é traduzida como integração. “Quero agradecer a visita do delegado Boscaro e reiterar nosso compromisso com esse trabalho que já vem sendo realizado de forma integrada e em cooperação com os órgãos de segurança pública e outras agências institucionais, buscando manter a coesão das forças de segurança”, disse.

O delegado Boscaro, destacou os serviços prestados pelo Exército, o profissionalismo da instituição e a parceria no combate à criminalidade: “A atuação do Exército é de suma importância para a segurança pública”.

A reunião tratou também do estreitamento nas relações entre as instituições e a realização de novas parcerias como a troca de experiências em cursos fornecido pelo Grupo de Treinamento Policial (GTP), que destina vagas para os militares do Exército.