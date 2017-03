Inscrições para concurso da PM acabam hoje

As inscrições para o concurso público da Polícia Militar do Acre (PM-AC) para o cargo de aluno soldado combatente se encerram nesta terça-feira (28). O concurso prevê o preenchimento de 250 vagas para os níveis médio e técnico. O salário para todos os cargos é de R$ 3.319,12. Até o início da manhã desta terça, 35,9 mil candidatos haviam se inscrito no concurso, sendo que desses 19,4 mil fizeram o pagamento da inscrição, segundo informou a Secretaria de Gestão Administrativa do Acre (SGA).

O edital completo pode ser conferido a partir da página 18 do Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 3 de março. As inscrições serão feitas apenas pela internet, no site do organizador do concurso, o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento (Ibade) e custa R$ 65. A prova objetiva deve ser realizada no dia 23 de abril de 2017.