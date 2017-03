Laudos afastam risco à saúde humana em carnes de frigoríficos

O ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informou, nesta segunda-feira (27), que fez fiscalizações extraordinárias em 21 plantas de frigoríficos. No levantamento não foi encontrado nada que colocasse a saúde dos consumidores em risco.

“Não encontramos nessas plantas nada que pudesse fazer mal à saúde”, frisou o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. “Estamos trabalhando rapidamente para dar a população essa tranquilidade”, afirmou.

Maggi relatou ainda que nas 21 plantas avaliadas foram recolhidas 164 amostras para verificação.

Até o momento, o ministério encontrou fraudes econômicas em 12 laudos, como quantidade de água acima do permitido no frango e amido, também fora do padrão, em salsicha. “Das amostras analisadas, não há nenhuma anormalidade que possa fazer mal à saúde humana”, garantiu o ministro.

A força-tarefa contou com equipe de 250 servidores, entre auditores fiscais, agentes de inspeção e de atividades agropecuárias, nos 21 estabelecimentos citados na operação. “Todas tiveram investigação extra”, explicou o ministro.

Cada equipe verificou registros de controle de fabricação, de matéria-prima e interrogou funcionários, além de avaliar as condições de higiene. Uma das empresas que produz ração animal estava utilizando subprodutos com data de validade vencida e foi interditada.

“Estamos correndo para dizer a população que não há, até esse momento, em tudo que recolhemos, qualquer tipo de anormalidade que possa fazer mal à saúde humana”, afirmou.

A coleta foi além do local de produção dos estabelecimentos auditados, se estendendo ao varejo, onde foram retiradas 174 amostras de produtos fabricados pelas empresas em 22 estados da federação. Os resultados finais serão conhecidos em até duas semanas.

Reunião com a União Europeia

Nesta semana, o comissário de saúde da União Europeia estará no Brasil para um evento que já estava agendado antes da operação Carne Fraca ser deflagrada. Blairo Maggi, no entanto, deve se reunir com ele para garantir que todas as explicações sobre a produção brasileira se façam claras e para que não reste dúvidas sobre a qualidade do produto brasileiro.

Ainda nessa segunda-feira (27), técnicos do ministério tiveram uma teleconferência com autoridades de Hong Kong, um mercado importante que distribui produtos para vários países do Oriente.

O ministro reuniu-se com os 27 superintendentes regionais do Mapa para alinhar procedimentos e alertar para que todos se mantenham “atentos” à investigação em curso, utilizando, na medida das suas necessidades, toda a estrutura em Brasília, como a corregedoria