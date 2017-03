UBS do Altamira se prepara para receber mutirão odontológico

A Unidade Básica de Saúde, Luiz Gonzaga de Lima Carneiro, no Loteamento Altamira, se prepara para receber Mutirão Odontológico. A ação prevista no programa Cuidando do Seu Sorriso foi anunciada nesta terça-feira, 28, durante visita do prefeito Marcus Alexandre à unidade.

“Esse é um espaço que foi construído para funcionar como Unidade de Saúde, em atividade há dois anos, e esse é o motivo de virmos aqui hoje para anunciar o Mutirão Odontológico, de 8 a 12 de maio”, destacou Marcus Alexandre.

A UBS do Altamira é dotada de farmácia, dois consultórios de clínica médica, um consultório odontológico, um consultório ginecológico, sala de atendimento multiprofissional, sala de observação, sala de imunização, sala de curativos e sala de procedimentos, além de sala de coleta. Todos ambientes são climatizados e o projeto arquitetônico segue as normas de acessibilidade. À frente da unidade desde os tempos em que funcionava em espaço alugado, a coordenadora da UBS Luiz Gonzaga, Daniele Pereira, destacou a importância do espaço adequado para atendimento em Saúde. “Aqui temos condições de acolher e atender muito melhor as pessoas que nos procuram”.

De porte 1, a UBS Luiz Gonzaga de Lima Carneiro tem capacidade para atender 4 mil pessoas da área referenciada que envolve os bairros Altamira e Chico Mendes. “Foi um grande investimento na comunidade, que realmente precisa do serviço público de saúde, e a gente só tem a agradecer ao nosso prefeito Marcus Alexandre”, disse o presidente da Associação de Moradores do Altamira, Paulo Ricardo.

A UBS do Altamira é uma das 25 novas unidades construídas durante a gestão do prefeito Marcus Alexandre. “Iniciamos esse trabalho com o objetivo de transferir as unidades que ainda funcionavam em espaços alugados. Com a inauguração da UBS da Cadeia Velha, já em construção, todas as unidades básicas de saúde da rede municipal de Rio Branco estarão em sede própria”, ressaltou Marcus Alexandre.

Cuidando do Seu Sorriso

O Mutirão Odontológico é uma ação prevista no Programa Cuidando do Seu Sorriso, executado pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), com o objetivo de promover a ampliação das ações de saúde bucal nas equipes de Saúde da Família, nos Centros e nas Unidades de Referência de Atenção Primária (URAPs). O Mutirão no Altamira será o quarto realizado em 2017. Os dois primeiros, realizados na Cidade do Povo e Bairro Taquari, alcançaram mais de mil pessoas que tiveram acesso a extrações, restaurações, limpeza e aplicação de flúor. A terceira edição será realizada em abril, na Baixada da Sobral.