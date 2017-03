Desmanche de motocicleta é descoberto no 2º distrito

Policiais Civis do Departamento de Polícia Civil da Capital e do Interior (DPCI) localizaram na manhã desta terça-feira, 28, uma casa que era usada para desmanche de motos roubadas na rua 24 de Janeiro, Segundo Distrito.

Antônia Lima de Oliveira Tibúrcio, foi presa por receptação de produtos roubados. O marido dela Elias Bega Tibúrcio, dono do desmanche está foragido.

Na residência do casal foi apreendido três motocicletas (uma montada e duas desmontadas), além de postes de iluminação pública, luminárias e partes do monumento Juvenal Antunes, furtado no último domingo, 26, da Gameleira.

De acordo com a investigação, as motocicletas eram roubados em vários pontos da cidade e as peças eram vendidas no centro da capital. O trabalho de investigação prossegue no intuito de descobrir se há envolvimento de outras pessoas.

Os crimes imputados ao casal foi indiciado por dano ao patrimônio público, receptação, além de formação de quadrilha. O delegado responsável pelo caso, Rodrigo Noll, ressaltou o trabalho da investigação.

“Nós obtivemos êxito na prisão e na descoberta do desmanche através do trabalho da investigação”, ponderou.