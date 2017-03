Após condenação, municípios iniciam ações para remediar problemas com lixão

Os municípios de Brasiléia e Epitaciolândia firmaram, na última segunda-feira, 27, um plano de ações para resolver irregularidades no lixão das duas cidades. Os munícipios foram condenados ao pagamento de 500 mil reais de multa pelo dano ambiental causado, mas a decisão não soluciona o estrago deixado ao meio ambiente.

A reunião faz parte das ações do “Programa Cidades Saneadas”, que tem desenvolvido uma estratégia uniforme para a atuação do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) na execução, em todo o Acre, da Política Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007) e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

O plano possui 28 ações que devem ser desenvolvidas pelas prefeituras, visando remediar a situação do lixão até que o processo de implantação do novo aterro sanitário seja concluído. Os representantes da administração municipal se comprometeram a cumprir o planejado e o MP estadual age como fiscalizador do processo.

O promotor de Justiça de Epitaciolândia, Ildon Maximiano, destaca que o papel do Ministério Público é auxiliar as prefeituras na adequação do que diz a lei quanto ao destino que deve ser dado aos resíduos sólidos. “É o primeiro de muitos passos. Houve a compreensão e a manifestação de interesse e, a partir de metas estabelecidas, um cronograma de atividades será elaborado”, contou.

MPAC