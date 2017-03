Resumão das Eliminatórias: baile, fiasco, viradas e mais

A rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2018 não teve grandes surpresas, se considerarmos que uma derrota da Argentina sem Messi, na atual circunstância, não é surpreendente. Confira o resumo dos cinco jogos.

BRASIL 3 x 0 PARAGUAI

Gols: Philippe Coutinho, Neymar e Marcelo

A seleção mais uma vez mostrou um futebol de encher os olhos e não teve dificuldades para vencer o Paraguai. Velocidade, posse de bola e jogadas bem trabalhadas são as características da equipe de Tite que, no entanto, à exceção da combalida Argentina, ainda não teve um teste verdadeiramente duro contra uma equipe também sólida e veloz.

PERU 2 x 1 URUGUAI

Gols: Guerrero e Édison Flores; Carlos Sánchez

A equipe peruana levou um susto ao tomar o primeiro gol da partida, mas teve forças para reagir e, com belas atuações dos “brasileiros” Guerrero, do Flamengo, e Cueva, do São Paulo, conseguiu a virada e, de quebra, garantiu a classificação matemática do Brasil.

BOLÍVIA 2 x 0 ARGENTINA

Gols: Juan Arce e Marcelo Moreno

Sem sete jogadores na comparação com a equipe que venceu o Chile, com destaque para Messi, suspenso por quatro jogos por ofensa ao árbitro brasileiro Emerson Carvalho, a Argentina não viu a cor da bola na altitude de La Paz e tem a participação na Copa extremamente ameaçada.

EQUADOR 0 x 2 COLÔMBIA

Gols: James Rodríguez e Cuadrado

A equipe liderada por James Rodríguez precisava de um bom desempenho fora de casa e foi isso o que aconteceu na noite desta terça-feira (28), em Quito. Com a vitória, os colombianos subiram para a segunda colocação e os equatorianos estão fora da zona de classificação.

CHILE 3 x 1 VENEZUELA

Gols: Alexis Sánchez e Esteban Paredes (2); Rondón

Os chilenos aplicaram uma verdadeira blitz no início da partida, marcando três gols numa velocidade impressionante. Depois perderam muitas chances, incluindo um pênalti, e chamaram os venezuelanos para dentro. Com a vitória, o Chile é o quarto colocado das Eliminatórias.