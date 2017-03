Tião Viana pede para assumir trecho da BR-364 que corta a capital

O governador Tião Viana esteve em Brasília nesta terça-feira, 28, onde se reuniu com o diretor-geral do Dnit, Valter Silveira, para solicitar que o governo do Estado se torne responsável pela conservação do trecho da BR-364 que corta a capital acreana no trecho que vai desde a Cidade do Povo, atravessa a Via Verde, até a rotatória do aeroporto de Rio Branco.

O objetivo do governador é dar mais rapidez na recuperação desse trecho que tem um fluxo de veículos crescente, sendo hoje uma das principais vias da capital, mas que apresenta trechos precários ao longo do seu percurso. Atualmente, apenas o Dnit está autorizado a realizar a manutenção da rodovia.

O diretor-geral do Dnit afirmou que vai estudar a proposta do convênio com bastante afinco e pediu um prazo de uma semana para dar uma resposta sobre a proposta de parceria com o Estado.