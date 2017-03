Governo fortalece segurança pública com aquisição de novos veículos

O governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), recebe na manhã desta quarta-feira, 29, cinco carros estilo furgão do Departamento Nacional Penitenciária (Depen). Os veículos são devidamente adaptados com celas para o transporte de presos.

A ação faz parte do fortalecimento da segurança pública e dos trabalhos no sistema prisional do Estado do Acre. Esses automóveis foram adquiridos por meio do pregão eletrônico, e representam o valor de R$ 178.387,00. Os carros possuem sete lugares com motorista e equipe de escolta, e mais oito lugares nas celas.