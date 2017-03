Gasolina reduziu cerca de 1% em 30 dias no Acre, diz ANP

O valor médio do litro da gasolina apresentou uma redução de cerca de 1,2% nos últimos 30 dias no Estado, segundo levantamento semanal feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Os dados mostraram que o preço cobrado ao consumidor pelo combustível ficou em torno de R$ 0,05 mais barato, em alguns postos o preço do litro passou de R$ 4,30 para R$ 4,25 em média.

O preço mais barato encontrado foi de R$ 4,15 e o máximo chegou a R$ 4,70. Foram pesquisados 31 postos em todo estado, 10 deles em Cruzeiro do Sul, e 21 na capital acreana.

O Sindicato dos Postos de Combustíveis do Acre (Sindepac) confirmou em nota a redução do preço em alguns postos, e acrescentou que a revisão começou nas refinarias, e que é parte de uma nova política da Petrobras, “que permite a flutuação dos preços de acordo com os movimentos do mercado“.