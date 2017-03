Rio Acre continua vazando, mas chuvas ainda podem elevar nível

Em Rio Branco, o nível do Rio Acre ainda é alto, mas segue com sinais de vazante. De acordo com a medição desta quarta-feira (29) a marca registrada às 9h foi de 12,63m, enquanto que na manhã de terça-feira (28) estava em 12,68m. Na cidade de Assis Brasil, que ontem registrou 5,82m, o nível do rio baixou para 4,45m. Em Capixaba a redução foi de 7,33m para 6,46 às 9h de hoje. Em Brasiléia o nível do rio subiu de 3,81m para 6,45 nas últimas 24 horas.

De acordo com o Coordenador da Defesa Civil da Defesa Civil, Cel. George Santos, “a tendência é de vazante, mas, com o nível do rio ainda alto em Brasiléia e previsão de chuvas moderadas para a região, há possibilidade de que, na capital, o nível do Rio Acre ainda volte a subir. As equipes da Defesa Civil continuam em alerta para entrar em ação, caso seja necessário”.