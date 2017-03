Homem é assassinado com três tiros no bairro 6 de Agosto

Carlos Ribeiro dos Santos de 37 anos, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira, 29, na rua 1º de maio, bairro 6 de Agosto.

Segundo informações de Policiais do Segundo Batalhão, ele estava passando pela rua em sua motocicleta, uma Bros, de placa NXR 3511, quando um homem se aproximou a pé e efetuou os disparos contra Ribeiro.

Carlos foi atingindo por três tiros e morreu no local, o Samu ainda foi acionado mas quando chegou não pode fazer mais nada. De acordo com informações, a vítima era ex-presidiário. Havia deixado a prisão há pouco tempo.

Peritos do IML estiveram no local e fizeram a remoção do cadáver para ser autopsiado e em seguida liberado para a família.

Selmo Melo