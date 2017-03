Prefeito vistoria construção de calçadas nas ruas Minas Gerais e Isaura Parente

A Prefeitura de Rio Branco segue com as obras de construção das calçadas das ruas Minas Gerais e Isaura Parente e o prefeito Marcus Alexandre acompanha o serviço de perto, como fez nesta quarta-feira (29) pela manhã, quando esteve nos dois locais verificando os detalhes do trabalho. “Nas duas vias o trânsito é muito intenso, por isso as obras de calçadas são importantes para a mobilidade”, ressalta o prefeito.

Na Minas Gerais são 1.400 metros de calçadas dos dois lados da rua, construção de dispositivos de drenagem e alargamento da via desde a Rua São José até a frente do Educandário Santa Margarida. Do lado direito, no sentido Centro-Bairros, 85 por cento da calçada já está pronta.

O empresário Nelson Freitas, dono de uma autoescola na região, diz que a calçada, além de dar novo aspecto para a via, deixa o trafego mais seguro. “Não há mais a disputa de espaço entre motoristas e pedestres”.

Na Rua Isaura Parente são feitos 2.200 metros de calçadas dos dois lados da via, que vão desde a Rua Epitácio Pessoa – próximo ao Supermercado Araújo – até a Associação Atlética Banco do Brasil – AABB. Robério Santos, que trabalha em uma auto elétrica, cita que “com as calçadas fica melhor para que os clientes cheguem à loja”.

O diretor de Trânsito da RBTRANS, Marcos Lourenço, ressalta que as calçadas oferecem melhor acessibilidade aos pedestres, que podem seguir sempre no mesmo nível. “È importante também para os cadeirantes, portadores de necessidades especiais, gestantes, idosos e o trânsito de carrinhos de bebê”.