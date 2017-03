Prazo para parcelar licenciamento de veículos é até sexta

Os proprietários de veículos com a placa final cinco que desejam pagar o licenciamento anual parcelado ou o valor único com desconto de 10%, devem efetuar o pagamento da primeira das três prestações ou o valor integral até esta sexta-feira, 31.

Quem não deseja pagar agora, tem até o dia 31 do mês de maio para quitar o valor total do licenciamento anual, porém sem descontos.

“Somente após quitar o licenciamento o proprietário do veículo recebe o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV), documento que comprova que o veículo está em condições de trafegar, atendendo à legislação brasileira”, explica a diretora de operações do Detran, Shirley Torres.

A liberação do documento CRLV ocorre mediante o pagamento anual do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), do Seguro Obrigatório (DPVAT), do licenciamento e também das multas, quando existirem.

É possível verificar e imprimir o borderô de pagamento dos débitos do veículo por meio do site do Detran, www.detran.ac.gov.br, ou no atendimento de serviços de veículo do Detran, localizado na Avenida Nações Unidas, em frente ao Sétimo BEC ou na OCA.

Vale lembrar que circular com veículo que não esteja licenciado é infração de trânsito gravíssima.