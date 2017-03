Gladson diz que cortes não atingirão dinheiro da BR-364 e da ponte do Abunã

A assessoria do senador Gladson Cameli informou hoje à tarde que não procedem as especulações de que as verbas de recuperação da BR-364 e das obras da ponte sobre o rio Madeira, no Abunã corram o risco de ser suspensas por causa do corte de recursos do orçamento do governo federal. O senador do PP acreano esteve hoje com o Ministro dos Transportes, Maurício Quintella que informou que as obras já licitadas e empenhadas pelo governo federal estariam fora dos cortes anunciados e que tanto a rodovia como a ponte estariam com seus recursos assegurados.

O senador também disse que os R$ 154,6 milhões, provenientes das emendas de bancada, para a abertura e recuperação de estradas vicinais nos 22 municípios do Estado também serão liberados. Segundo o senador, o único corte confirmado no Estado refere-se aos recursos para o investimento em segurança pública, da ordem de R$ 70 milhões, além das emendas individuais ao orçamento elaboradas este ano.

Gladson afirmou que obras estruturantes, especialmente do Ministério dos Transportes ficarão fora do corte, que se concentrará nas ações relativas ao PAC, que poderão ser adiadas para o próximo ano. O governo anunciou cortes de R$ 46,1 bilhões no orçamento.