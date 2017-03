Dupla é presa na BR-364 transportando 14 quilos de cocaína

No início da noite de ontem quarta-feira, 29, agentes de Polícia Civil da Delegacia de Repressão à Entorpecente (DRE), prenderam em flagrante delito na rodovia BR-364, Aguinaldo Carlos da Silva Junior, 34, vulgo “Juninho” e Osmildo Linhares Gomes, 57, acusados de tráfico de drogas.

A prisão se deu através de um trabalho pontual de investigação da especializada seguindo planejamento estratégico de combate a criminalidade. A investigação apontou que os acusados quando se dirigiam para Rio Branco transportando 14 quilos de cocaína. O entorpecente estava acondicionada em uma caminhonete, modelo Amarok, dentro de fundos falsos localizados na lataria do veículo.

A interceptação do veículo foi realizada em uma barreira montada entre as cidades de Sena Madureira e Manoel Urbano. De acordo com a autoridade policial, o valor comercial da droga apreendida está avaliada em um milhão de reais que seria vendida na capital Rio Branco.

“Esse foi um trabalho pontual da especializada que tirou de circulação todo esse entorpecente que seria vendido na capital. Evitamos que droga chegasse no seio da sociedade e fomentasse todos os outros crimes”, ponderou delegado Fabrizzio Sobreira.

Ambos são reincidentes pelo mesmo crime cometido (tráfico de droga) e foram conduzidos a sede da especializada onde foi lavrado auto de prisão em flagrante indiciados com base no Artigo 33 da Lei nº 11.343 de 23 de Agosto de 2006 que versa sobre crime de tráfico de drogas.

Assessoria PC